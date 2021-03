Netflix, serie tv e film: le migliori uscite di aprile 2021

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di aprile 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di aprile 2021.

Serie Tv Netflix:

The Serpent – 2 aprile 2021

Ispirata a eventi reali, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj (il candidato ai Golden Globe Tahar Rahim) e degli straordinari tentativi di assicurarlo alla giustizia. The Serpent. In arrivo su Netflix dal 2 aprile.

Snabba Cash – 7 aprile 2021

Dieci anni dopo la trilogia cinematografica, tre nuovi personaggi continuano la ricerca di soldi facili nel diverso mondo criminale di Stoccolma dove nascono startup.

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo – 8 aprile 2021

Tatsu, temuto capo della yakuza soprannominato Drago immortale, si innamora e decide di abbandonare le attività criminali per sposare Miku; poiché sua moglie lavora, per supportarla ricopre il ruolo di “marito casalingo”.

Papà non mettermi in imbarazzo – 14 aprile 2021

Brian Dixon (Jamie Foxx) è un imprenditore di successo single che si ritrova a occuparsi a tempo pieno della figlia adolescente Sasha (Kyla-Drew). Deciso a dare il massimo come genitore, Brian avrà bisogno dell’aiuto del padre (David Alan Grier) e della sorella (Porscha Coleman), mentre Sasha dovrà abituarsi a vivere in una nuova casa tanto caotica quanto piena d’amore. Ricca di emozioni e umorismo, “Papà, non mettermi in imbarazzo!” è ispirata alla relazione di Foxx con la figlia Corinne, che è anche produttrice esecutiva della serie.

Zero – 21 aprile 2021

Serie di supereroi italiani su un ragazzo che può diventare invisibile e collaborare con gli amici per salvare il suo quartiere.

Film Netflix:

Just Say Yes – 2 aprile 2021

In Just Say Yes Yolanthe Cabau interpreta il ruolo di Lotte. Lotte ha pianificato il suo matrimonio perfetto da anni, ma vede il suo sogno frantumarsi quando il promesso sposo decide di annullare all’ultimo minuto. Nel film diretto da Appie Boudellah, Aram van de Rest, oltre a Yolanthe Cabau figurano Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas, Tino Martin, Kim-Lian van der Meij, Josylvio, Pip Pellens e molti altri.

Madame Claude – 2 aprile 2021

Il dramma d’epoca francese si svolge a Parigi negli anni ’60. Il magnate degli affari Madame Claude e un nuovo rivale seguono.

Night in Paradise – 9 aprile 2021

Il 9 aprile arriva su Netflix anche Night in Paradise, nuovo film scritto e diretto da Park Hoon-jung, con Uhm Tae-goo, Jeon Yeo-been e Cha Seung-won. Scappato sull’isola di Jeju dopo una brutale tragedia, un assassino con le ore contate stringe un legame con una donna, ma anche lei ha i suoi demoni da affrontare.

Thunder Force – 9 aprile 2021

Due amiche d’infanzia si trasformano in improbabili supereroine in lotta contro il crimine quando una di loro inventa una formula che dà superpoteri alla gente comune.

Ride or Die – 15 aprile 2021 Arriva ad aprile anche Ride or Die, nuovo thriller psicologico giapponese scritto da Nami Sakkawa e diretto da Ryuichi Hiroki, con Kiko Mizuhara e Honami Sato. Il film è basato sulla serie manga Gunjō di Ching Nakamura.

