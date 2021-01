Netflix, serie tv e film: le migliori uscite di febbraio 2021

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di febbraio 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di febbraio 2021.

Serie Tv Netflix:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 1° febbraio 2021

Era un ragazzo buono e tranquillo, ma dopo aver subito una tragedia intollerabile è diventato un cacciatore di demoni.

L’estate in cui imparammo a volare – 3 febbraio 2021

Tre decenni, due amiche, una storia incredibile. La serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke è tratta dal bestseller di Kristin Hannah.

Tribes of Europa – 19 febbraio 2021

Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell’Europa dopo che una catastrofe globale l’ha divisa in innumerevoli microstati in lotta per il predominio.

Film Netflix:

The Ying-Yang Master: Dream of Eternity – 4 febbraio 2021