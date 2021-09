Netflix, le migliori uscite di ottobre 2021: “You”

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di ottobre 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di ottobre 2021.

Serie Tv Netflix:

Maid – 1 ottobre

Si tratta di una serie ispirata al bestseller autobiografico di Stephanie Land, il quale racconta di una madre single che inizia a lavorare come domestica per riuscire ad arrivare a fine mese, lottando contro povertà e burocrazia.

You 3 stagione – 15 ottobre

La terza stagione potrebbe focalizzarsi maggiormente sul personaggio di Love, sui suoi oscuri segreti e su tutte le cose terribili di cui anche lei è capace. Il cliffhanger finale, tuttavia, lascia intuire che l’indole di Joe non cambierà: le sue manie da stalker continuano a manifestarsi quando vede la donna dall’altra parte del cortile.

Locke & Key – 22 ottobre

Tre fratelli, dopo il macabro assassinio del padre, si trasferiscono nella loro casa ancestrale in Massachusetts, solo per scoprire che la casa ha chiavi magiche che danno loro una vasta gamma di poteri e abilità.

Film Netflix:

Seven deadly sins: cursed by light – 1 ottobre

Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

Mio fratello, mia sorella – 8 ottobre

Alla morte del padre, Tesla e suo fratello Nik si ritrovano, per un singolare patto successorio, a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, pur non essendosi più visti da più di vent'anni. La battaglia dimenticata – 15 ottobre Nel 1944, nella seconda guerra mondiale nella battaglia della Schelda, un pilota di alianti britannico, un ragazzo alleato dei tedeschi e una donna della resistenza olandese hanno scelte diverse ma lo stesso obiettivo: la libertà.