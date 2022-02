Netflix, le migliori uscite di marzo 2022: Bridgerton 2

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di febbraio 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di febbraio 2022.

Le serie tv Netflix

Ritmo selvaggio – 2 marzo

I mondi opposti di due danzatrici in Colombia si scontrano fuori e dentro la pista da ballo quando la loro sete di successo le spinge verso un percorso insidioso.

Mentiras – 4 marzo

Una professoressa di letteratura vuole giustizia contro il chirurgo che accusa di stupro, mentre l’uomo smentisce la sua versione dei fatti. Guarda tutto ciò che vuoi.

Bridgerton 2 – 25 marzo

Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – il vero amore non è in cima alle sue priorità – e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione.

I film Netflix

Against the ice – 2 marzo

Il film è tratto da una storia vera e racconta le gesta di Ejnar Mikkelsen, un capitano danese fermamente convinto che la Groenlandia fosse un’isola e, per questo, deciso a dimostrarlo attraverso una spedizione che diventerà una lotta per salvarsi la vita.

Il filo invisibile – 4 marzo

Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato.

Una semplice domanda – 18 marzo

Un docu-show con Alessandro Cattelan nato grazie a una domanda fatta a quest’ultimo da sua figlia Nina “Come si fa ad essere felici?”.

I preparativi sono iniziati, la stagione dell’amore è alle porte. #Bridgerton2 debutta a corte il 25 marzo, siate puntuali. pic.twitter.com/UUUyCoFXyv — Netflix Italia (@NetflixIT) February 14, 2022

