Netflix, le migliori uscite di maggio 2022: Stranger Things 4

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di maggio 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di maggio 2022.

Le serie tv Netflix

Clark – 5 maggio

La serie TV si basa sulla biografica Vafan var det som hände e racconta la vita del criminale dai primi anni fino ad oggi

Ghost in the shell: SAC_2045 Stagione 2 – 23 maggio

La cyborg dal corpo interamente artificiale Motoko Kusanagi dirige la Sezione 9 di Pubblica Sicurezza in una nuova lotta contro il crimine cibernetico.

Stranger Things 4 – 27 maggio

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

I film Netflix

Ti Giro Intorno – 6 maggio

L’estate prima del college Auden incontra il misterioso Eli, un compagno insonne. Mentre la cittadina balneare di Colby dorme, i due intraprendono una missione notturna per aiutare Auden a vivere la vita divertente e spensierata da adolescente che non avrebbe mai saputo di volere.

Our Father – 11 maggio 2022

La terribile battaglia di Iwo Jima, durante la Seconda Guerra Mondiale, vista degli occhi dei marine americani coinvolti.

L’abbinamento perfetto – 19 maggio

Per accaparrarsi una grossa cliente, un’importatrice di vini accetta di lavorare in una fattoria australiana, dove s’invaghisce di un brusco abitante del luogo. Guarda tutto ciò che vuoi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

