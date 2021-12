Netflix, le migliori uscite di gennaio 2022: “Neymar: il caos perfetto”

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di gennaio 2022.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di gennaio 2022.

Le serie tv Netflix

Incastrati – 1 gennaio

Ambientata a Palermo, la serie racconta la storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Rebelde – 5 gennaio

Rebelde racconta la storia di sei giovani che studiano nel Collegio Elite Way. Alice (Sophia Abrahão), Pedro (Micael Borges), Roberta (Lua Blanco), Diego (Arthur Aguiar), Carla (Mel Fronckowiak) e Tomás (Chay Suede) sono molto diversi, ma al di là di tutte le barriere per inseguire il loro sogno che è avere una band.

Ozark – 21 gennaio

Marty, un consulente finanziario che vive con la propria famiglia a Chicago, ha un secondo lavoro molto particolare: riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani.

Neymar: il caos perfetto – 25 gennaio

Amato in tutto il mondo, ma anche calamita per le critiche, Neymar condivide gli alti e bassi della sua vita personale e della carriera calcistica.

I film Netflix

4 metà – 5 gennaio

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario.

How i fell in love with a gangster – 12 gennaio

Una donna misteriosa racconta l’ascesa e la caduta di Nikodem Skotarczak (detto Nikoś), uno dei più malfamati gangster della Polonia. Ispirato a una storia vera.

Home team – 23 gennaio

Sean Payton (James), un coach della NFL che, due anni dopo essere stato sospeso dopo una vittoria al Super Bowl, torna nella sua cittadina natale e decide di recuperare il rapporto con il figlio dodicenne allenando la sua squadra di football.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.