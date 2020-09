Netflix: Ecco le migliori uscite per il mese di ottobre 2020

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di ottobre 2020.

Finita l’estate si torna alla solita vita e non c’è niente di meglio per impegnare il tempo di vedere qualche serie televisiva o un film. Per fare ciò vi suggeriamo i migliori film e le migliori serie tv in arrivo su Netflix per il mese di ottobre 2020.

Film Netflix

American Pie Presents: Girls’ Rules – 6 ottobre 2020

American Pie non è finito. Il noto franchise cinematografico è giunto alla sua nona commedia, e Girls’ Rules è il quinto film spin-off della serie American Pie Presents, diretto da Mike Elliott. Stavolta si punta sul girl power e la pellicola sarà tutta (o quasi) al femminile.

Hubie Halloween – 7 ottobre 2020

Una commedia che si svolge proprio nel giorno della festa più attesa dell’anno

The Forty-Year-Old Version – 9 ottobre 2020

Radha è uno sfortunato drammaturgo di New York, che cerca disperatamente una svolta prima dei 40 anni. Reinventandosi come rapper, con il nome d’arte RadhaMUSPrime, galleggia tra il mondo dell’Hip Hop e quello del teatro per trovare la sua vera vocazione.

Il processo ai Chicago 7 – 16 ottobre 2020

Il film fa leva su un fatto realmente successo e che ha scatenato uno dei processi americani più conosciuti al mondo.

Serie tv Netflix

The Haunting of Bly Manor – 9 ottobre 2020

Seconda stagione della serie horror antologica “The Haunting” creata da Mike Flanagan. Appuntamento da segnare sul calendario.

Stranger – 11 ottobre

Un procuratore e una detective affrontare un delicato caso, non senza difficoltà.

Star Trek Discovery, terza stagione (episodi settimanali) – 16 ottobre 2020

Arriva, con episodi settimanali, anche la terza stagione di Star Trek: Discovery, la sesta serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico del franchise Star Trek.

Qualcuno deve morire – 16 ottobre 2020