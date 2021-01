Netflix: annunciata la seconda stagione di Bridgerton

Netflix, anticipazioni. Annunciata in queste ore il rinnovo per una seconda stagione della popolare serie Bridgerton.

- Advertisement -

Con un annuncio in grande stile, Netflix annuncia la seconda stagione della popolare serie Bridgerton, ultimo successo del popolare canale di streaming. Dalla prossima primavera inizieranno le riprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

La notizia era già nell’aria, visto il grande successo ottenuto dalla serie uscita il 25 dicembre scorso, un period drama creato da Chris Van Dusen e prodotto da Shonda Rhimes.

Un successo davvero inaspettato, visto che non siamo nemmeno a un mese dal rilascio, ma Netflix non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha già fatto ripartire la macchina. In questi giorni partirà il cast per i nuovi personaggi della seconda stagione.

In particolare sottolineiamo che, oltre al canonico annuncio sui propri canali, Netflix ha prodotto anche un’edizione speciale del Society Paper di Lady Whistledown, la narratrice dello show, che in lingua originale è interpretata da Julie Andrews.

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.