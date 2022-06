Nastri d’Argento per le grandi serie tv a Palazzo Reale: Nastro Speciale per Alessandro Gassmann

Nastro Speciale per Alessandro Gassmann, Premio ai protagonisti di “Mare Fuori” nella Serata di Gala che festeggia a Napoli le migliori serie dell’anno.

C’è anche un Nastro d’Argento per Alessandro Gassmann, protagonista della miglior serie ‘crime’ I bastardi di Pizzofalcone e di Un Professore ma soprattutto amatissimo interprete della serialità fin da quando ancora non si chiamava fiction. Nella serata di Gala che festeggia al Teatro di Corte di Napoli le migliori serie dell’anno e le grandi fiction di qualità – alcune delle quali anche girate in Campania – amate dagli spettatori, sono stati premiati anche i produttori, registi, sceneggiatori e le coralità dei cast, ma soprattutto Rai Fiction e Sky che riceveranno i Nastri per i loro successi.

Un evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani in collaborazione con la Film Commission Regione Campania che ha premiato a Palazzo Reale il meglio della grande serialità: da A casa tutti bene – La Serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek a Vita da Carlo di Carlo Verdone, la più votata tra le ‘original’, a Strappare lungo i bordi, esordio di Zerocalcare con un’irriverente animazione di grande originalità.

“È la fotografia di un’annata importante che conferma il successo della serialità più cinematografica ma anche l’attenzione crescente dell’industria e non solo del pubblico nei confronti di una produzione che ha cambiato il linguaggio narrativo ma anche le abitudini degli spettatori. Le serie che danno lavoro al cinema anche in questa stagione ancora difficile, sono cinema, spesso d’autore, come ha dimostrato per l’Italia anche l’ultimo Festival di Cannes. Aver ideato e produrre il primo Premio Istituzionale dedicato a questo grande cambiamento continua anche quest’anno a incontrare una risposta che ci incoraggia e ad andare avanti verso nuove edizioni” – dichiara la Presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani Laura Delli Colli. “Aver scelto ancora Napoli come città ospitante di questo prestigioso evento” – sottolinea Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania – è una conferma della rilevanza della Campania nel panorama audiovisivo nazionale ed internazionale, come location, fucina di talenti, humus creativo e produttivo di alcuni fra i maggiori successi della grande serialità degli ultimi anni. Il numero e la qualità delle grandi serie realizzate ogni anno in Campania, molte delle quali premiate dalla giuria specializzata dei Nastri, indica che la domanda di contenuti connotati da specificità culturali di chiara matrice territoriale si è andata efficacemente saldando con l’azione della Regione Campania e della nostra Film Commission, con l’audiovisivo e l’innovazione digitale al centro alle politiche regionali di sviluppo, promozione culturale e turistica”.

Ai titoli scelti dalla stampa cinematografica, che assegna dal 1946 i Nastri d’Argento per il cinema, si aggiungono alcuni premi condivisi con i partner istituzionali di questa seconda edizione affidata al voto di una Giuria. Il riconoscimento Nastri-Nuovo Imaie per il teen drama Mare fuori che ne sottolinea il successo, dopo il passaggio su Rai 2, anche sulle piattaforme, ma soprattutto il valore sociale, anche di riscatto, per i ragazzi dalle storie difficili che ne sono protagonisti. Con Yara di Marco Tullio Giordana la Fondazione Nobis sottolinea infine l’importanza del racconto che accende i riflettori sulle violenze contro gli adolescenti.

Ancora una volta, dopo il successo della prima edizione accolta con particolare entusiasmo dall’industria e dal mondo della creatività, il meglio della serialità torna protagonista dei Nastri d’Argento. La selezione dei Giornalisti Cinematografici ha preso in considerazione i titoli della stagione 2021-2022 andati in onda entro il 30 aprile 2022.

Nastri d’Argento serie tv: ecco tutti i vincitori

MIGLIOR SERIE

A CASA TUTTI BENE – La Serie (SKY): Una produzione Sky e Lotus Production – società di Leone Film Group. Regia Gabriele Muccino. Sceneggiatura Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli, Andrea Nobile.

– La Serie (SKY): Una produzione Sky e Lotus Production – società di Leone Film Group. Regia Gabriele Muccino. Sceneggiatura Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli, Andrea Nobile. LE FATE IGNORANTI (DISNEY+): Prodotta da Tilde CORSI per R&C Produzioni. Regia Ferzan Özpetek, Gianluca Mazzella. Sceneggiatura Gianni Romoli, Ferzan Özpetek in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini.

NASTRO DELL’ANNO per la serie più innovativa

Zerocalcare per Strappare lungo i bordi (NETFLIX).

NASTRO SPECIALE ORIGINAL

Carlo Verdone per Vita da Carlo (PRIME VIDEO).

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE (RAI FICTION). Una produzione Rai Fiction e Clemart srl (Gabriella Buontempo e Massimo Martino). Regia Monica Vullo. Sceneggiatura Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella, Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, Maurizio De Giovanni.

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

DOC – NELLE TUE MANI (RAI FICTION). Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca BERNABEI. Produttore esecutivo Jan Maria MICHELINI. Regia Beniamino CATENA, Giacomo MARTELLI. Sceneggiatura Francesco ARLANCH, Viola RISPOLI.

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

BANGLA – La Serie (RAI FICTION): Una produzione Fandango in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Domenico Procacci e Laura Paolucci. Regia Emanuele Scaringi, Phaym Bhuiyan. Sceneggiatura Vanessa Picciarelli, Emanuele Scaringi, Dario D’amato, Giulia Gianni, Giulio Carrieri

MIGLIOR FILM TV

SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ (RAI FICTION). Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Roberto Sessa. Regia Edoardo DE ANGELIS. Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Edoardo DE ANGELIS.

(RAI FICTION). Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Roberto Sessa. Regia Edoardo DE ANGELIS. Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Edoardo DE ANGELIS. YARA (NETFLIX): prodotto da Pietro VALSECCHI e Camilla NESBITT per Taodue, Netflix, RTI. Regia Marco Tullio GIORDANA. Sceneggiatura Graziano DIANA

ATTRICE PROTAGONISTA

Maria Chiara GIANNETTA per Blanca.

ATTORE PROTAGONISTA

Luca ARGENTERO per Doc – Nelle tue mani.

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Ambra ANGIOLINI e Anna FERZETTI per Le Fate Ignoranti;

per Le Fate Ignoranti; Monica GUERRITORE Vita Da Carlo – Speravo De Morì Prima.

ATTORE NON PROTAGONISTA

Eduardo SCARPETTA L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta;

L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta; Max TORTORA Tutta Colpa di Freud – Vita da Carlo.

PREMI SPECIALI

STUDIO BATTAGLIA: All’autrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile, Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris.

DOMENICO PROCACCI come Miglior regista esordiente per Una squadra.

PREMIO BIRAGHI – SERIE

Caterina De Angelis e Antonio Bannò per Vita da Carlo.