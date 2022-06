Nasce a Napoli lo spot di Vecchio Amaro Del Capo

Il napoletano Paolo Ferrigno è il Direttore Creativo di PubliOne l’agenzia che ha firmato il nuovo commercial di Vecchio Amaro del Capo. Un mood inedito, un nuovo jingle e un nuovo claim.

L’agenzia di comunicazione integrata PubliOne con sedi a Forlì, Milano e Napoli, ha firmato il settimo spot girato per Vecchio Amaro del Capo, il brand internazionale con il quale collabora da oltre dieci anni e che ha aiutato ad ottenere il successo raggiunto grazie anche alle importanti campagne pubblicitarie realizzate con il contributo di Paolo Ferrigno, napoletano d’hoc con alle spalle una grande professionalità, maturata in trent’anni di mestiere nella pubblicità.

Questo è il settimo spot realizzato dall’agenzia per Vecchio Amaro del Capo. Una collaborazione che si consolida e conferma il percorso fatto in questi anni che ha portato a grandi successi come si annuncia essere questo ultimo progetto.

Lo spot ‘Capolavoro ghiacciato’ segna un nuovo passo. Vecchio Amaro del Capo ha oggi un mood inedito, un nuovo jingle e un nuovo claim. Una scelta strategica che dà risalto al posizionamento del brand e che parla ad un pubblico trasversale per età e per abitudini di consumo.

Spiega Paolo Ferrigno: “Abbiamo voluto raccontare la grande forza attrattiva di questo prodotto che esercita sul pubblico e che lo rende brand. Questo è il concept che ci ha ispirato e che abbiamo sviluppato in Calabria. La forza attrattiva che riempie le piazze, quelle piazze che nel sud sono la vera agorà delle città, il centro dove ci si radunava, dove si socializzava, spazi aperti e aperti a tutti. Proprio come il Vecchio Amaro del Capo che si rivolge e piace ad un pubblico eterogeno e trasversale. Queste le basi del nuovo spot. Dal punto di vista tecnico, lo spot è stato girato a Roma in studio per i particolari della bottiglia, e in esterna a Tropea e Capo Vaticano. Un lavoro importante che abbiamo organizzato nei minimi dettagli. Ci siamo serviti della più avanzata tecnologia come il Bolt, un braccio meccanico guidato da un computer con una fotocamera che gira a mille fotogrammi al secondo che permette di rendere perfetto ogni particolare. Così siamo riusciti a dar forma a sensazioni di gusto e profumo con immagini in macro e rallenty di grande effetto”.

Lo spot mostra un viaggio nei colori, nei sapori e nei profumi della Calabria. Parte dal promontorio di Capo Vaticano, raffigurato nell’etichetta della bottiglia, e accompagna lo spettatore esattamente nel centro della piazza di Tropea. È il Belvedere di piazza del Cannone insolitamente vuoto che all’improvviso, in un crescendo di festa, di musica e di gente, si riempie di persone in un caleidoscopio di visi che rappresentano il popolo di Vecchio Amaro del Capo.