NapoliCittàLibro OFF: una giornata leggend…aria al Vomero

NapoliCittàLibro OFF: giovedì 19 maggio in via Scarlatti la nuova edizione di Una giornata leggend…aria in Via Scarlatti (evento promosso dall’Associazione Culturale Alberto Mario Moriconi).

SPAZI LIB(e)RI: si intitola così la prossima edizione di “Una giornata leggend… aria. Libri e lettori per le strade di Napoli” promossa dall’Associazione Culturale “Alberto Mario Moriconi” in programma giovedì 19 maggio dalle ore 16:00 in via Scarlatti (isola pedonale) al Vomero. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Napoli ed è organizzata in collaborazione con la V Municipalità, NapoliCittàLibro e Giffoni.

Un titolo, Spazi lib(e)ri, che, spiega l’ideatrice della manifestazione, Bernardina Moriconi, allude al recupero di luoghi aperti e condivisibili dopo la chiusura e l’isolamento forzato cui ci hanno condannato i lockdown di questi ultimi due anni, ma che soprattutto ribadisce la peculiarità della manifestazione che è quella di portare libri e lettori per le strade, coinvolgendo i passanti in momenti di letture performative, ludiche e coinvolgenti.

Una delle vie principali del quartiere collinare, tradizionalmente occupata da tavolini dediti alla ristorazione, ospiterà infatti per un pomeriggio postazioni che si affiancheranno a quelli dei caffè e delle pizzerie: tavolini di lettura a tema libero che si propongono di offrire a visitatori, passanti e semplici curiosi un’ulteriore forma di ristoro, magari più dello spirito che dello stomaco, ma non meno importante.

Una giuria composta da Luciano Colella, Stefano De Stefano, Arturo De Vivo, Adriano Falivene, Gino Giaculli, Antonia Grimaldi, Armida Parisi, Pino Perna, Mario Punzo, Pier Luigi Razzano, Gennaro Rispoli, Gennaro Silvestro premierà i tavolini e le performance più originali degli studenti di ben undici scuole secondarie di primo e secondo grado (Pansini, Sannazaro, Mazzini, Vittorini, Istituto Volta, Viale delle Acacie, Belvedere, D’Ovidio Nicolardi, Cortese-Scialoja, Don Milani-D’Orso).

E se negli anni precedenti – come ricorda Vania Piscopo del team organizzativo – alle performance degli studenti si alternavano quelle di “lettori eccellenti”, per questa sesta edizione di Leggend…aria si è pensato di allestire dei “tavolini eccellenti” che ospiteranno amici illustri, alcuni presenti fin dalla prima edizione del 2015, altri di recente acquisizione, che offriranno testimonianze delle loro attività e dei loro percorsi artistico-culturali.

Tra le postazioni eccellenti non mancheranno quella della Scuola Italiana di Comix, della Biblioteca “Annalisa Durante”, del Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia degli Incurabili. Da segnalare anche quella che la libreria Iocisto dedicherà al primo atteso Festival del Giallo a Napoli che si svolgerà dal 9 al 12 giugno, e ancora quella della libreria Raffaello e infine di “Napoli Città Libro”, da quest’anno anche partner di Una Giornata leggend…aria.

Direttamente poi dagli anni Trenta, con un salto temporale e spaziale, ritroveremo in via Scarlatti il tavolino del noto caffè napoletano di piazza Trieste e Trento del commissario Ricciardi, dove a dare l’avvio alla manifestazione interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni in compagnia degli attori Adriano Falivene, il “Bambinella” della serie televisiva di Ricciardi, e Gennaro Silvestro, che interpreta il poliziotto Francesco Romano nella serie I Bastardi di Pizzofalcone, e dalla cantante Francesca Rondinella accompagnata alla tastiera dal maestro Antonio Di Costanzo.

Numerosi gli ospiti tra attori e scrittori di questa edizione: Massimo Andrei, Amedeo Colella, Michele Assante del Leccese, Roberto Bratti, Anna Copertino, Paquito Catanzaro, Davide Cerullo, Antonio Di Costanzo, Claudio Falco, Fiorella Franchini, Armando Guarino, Martin Rua, Chiara Macor, Antonio Menna, Matteo Mauriello, Antonella Orefice, Giuseppe Petrarca, Rosalia Porcaro, Mattia Raimo, Patrizia Rinaldi, Francesca Rondinella, Giovanna Sannino, Maria Rosaria Selo, Annavera Viva, Letizia Vicidomini e molti altri.

La cerimonia di premiazione, sempre a via Scarlatti, preceduta dai saluti del vicesindaco di Napoli, Maria Filippone, del Presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, della Consigliera Fabiana Felicità, e di Alessandro Polidoro, Presidente Napoli Città Libro Salone del Libro di Napoli, sarà presentata dalla giornalista Federica Flocco.