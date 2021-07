Napoli, Vomero: arrestati due ladri di marmitte

Napoli, Vomero. I Carabinieri arrestano due ladri a Piazza Leonardo mentre smontavano la marmitta di un’auto in sosta.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia del Vomero hanno arrestato per tentato furto aggravato Gaetano Chianese, 56enne di Melito e Claudio Buono, 52enne di Scampia. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Un Carabiniere, libero dal servizio, li ha notati in Piazza Leonardo mentre smontavano la marmitta di un’auto in sosta. Il militare ha segnalato l’episodio al 112 senza mai perdere di vista i 2 malviventi.

Immediato l’arrivo dei colleghi in divisa che hanno bloccato i 2. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche gli strumenti atti allo scasso dei quali la coppia era in possesso. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.