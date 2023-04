Napoli, villa Floridiana: visita a sorpresa del ministro Sangiuliano

Nel pomeriggio di ieri, accogliendo l’invito formulatogli da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si è recato, per una visita a sorpresa, al parco della Villa Floridiana. Lo stesso Capodanno ha accompagnato il ministro lungo i viali del parco borbonico, illustrandogli tutte le criticità da tempo denunciate, senza che, negli anni, siano stati adottati i provvedimenti necessari per eliminarle. All’incontro erano presenti anche il consigliere del ministro, Luciano Schifone mentre la direzione regionale dei musei della Campania era rappresentata dal direttore Marta Ragozzino e da diversi funzionari.

“Ringrazio pubblicamente il ministro Sangiuliano – ha dichiarato Capodanno -, per la sua sensibilità a un problema molto avvertito dai napoletani, segnatamente dai residenti del quartiere collinare. Con questa visita a sorpresa il ministro Sangiuliano ha potuto constatare di persona il degrado e l’abbandono nel quale versa l’antico parco borbonico, annunciando peraltro anche altre visite anche per il futuro, avendo a cuore la riqualificazione, in tempi rapidi, di uno dei siti più interessanti e frequentati del capoluogo partenopeo, per la quale ha annunciato anche ulteriori risorse economiche oltre all’incremento del personale “.

“Tra le criticità evidenziate – sottolinea Capodanno – il dato che circa il 40% dell’intera estensione del parco è ancora inaccessibile ai visitatori, interdetto con barriere metalliche. Eppure nel corso dell’accesso è emerso che sono disponibili da oltre due anni ben tre milioni per gli interventi necessari che però, a tutt’oggi, non sono stati impegnati. Nessuna notizia è stata data al riguardo sullo stato dei progetti e sul cronoprogramma dei lavori da realizzare per restituire il parco all’antico splendore”.

Un altro aspetto evidenziato al ministro Sangiuliano è la presenza, all’interno del parco, di diversi immobili, alcuni liberi mentre altri occupati da famiglie, che con le proprie autovetture entrano e escono dal parco a ogni ora del giorno, pur senza alcun titolo che sembri giustificare la loro presenza e se pagano un canone di locazione. Tali immobili, che vanno liberati, potrebbero essere utilizzati per creare i sevizi igienici, che mancano nel parco, essendo presenti solo nel museo, per realizzare una o più buvette al fine di consentire il ristoro delle tante persone che frequentano il parco in fine per creare una ludoteca per i bambini, oltre a destinarne alcuni per incontri, convegni, mostre e rappresentazioni.

Il ministro Sangiuliano ha dichiarato: “Ho rilevato forti criticità alla Floridiana, un sito che per storia e bellezza merita una grande valorizzazione. Lavoreremo da subito in questa direzione”.