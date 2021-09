Napoli, via Duomo illuminata per la festa di San Gennaro

Sabato sera, oltre alle luminarie per la festa di San Gennaro, l’edificio della Camera di Commercio in piazza Borsa sarà illuminato di verde in occasione della giornata nazionale della Sla.

Per il terzo anno di seguito la Camera di Commercio di Napoli illuminerà via Duomo, in occasione della ricorrenza di San Gennaro, patrono della città e della Campania, che richiama folle di fedeli e di curiosi. L’iniziativa ha l’obiettivo di restituire anche ai commercianti della zona, l’opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione.

La cerimonia di accensione è in programma sabato 18 settembre, alle ore 19.30, sul sagrato della Chiesa Cattedrale di Napoli, alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola e dell’Arcivescovo Metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

“Le luci di via Duomo sono solo il primo passo verso il grande progetto di illuminazione dell’intera città, in occasione delle festività natalizie – ha dichiarato Fiola -. Siamo già all’opera in numerosi quartieri perché per montare le strutture che consentiranno di illuminare, fin dai primi giorni di novembre, oltre 130 chilometri di piazze e strade, occorrono i necessari tempi tecnici. Dalla periferia al centro, daremo a Napoli la possibilità di farsi trovare illuminata a festa ai turisti che ci auguriamo vorranno trascorrere nella nostra città il Natale e la fine dell’anno”.

Sempre sabato sera, aderendo all’invito dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, l’edificio della Camera di Commercio in piazza Borsa sarà illuminato di verde in occasione della giornata nazionale della Sla.

La foto pubblicata è di archivio ed è antecedente alla pandemia Covid 19