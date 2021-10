Napoli, una grande gioia per Chiaia: il 4 novembre riapre il Gran Bar Riviera

Gran Bar Riviera: lo storico bar di Chiaia (rilevato da Salvatore Leonessa) riparte dopo che lo scorso marzo la crisi legata al Covid 19 aveva portato alla chiusura per fallimento.

Dopo la chiusura per fallimento dello scorso marzo, dovuta soprattutto alla crisi economica legata al Covid 19, il Gran Bar Riviera, storico bar sito alla Riviera di Chiaia a Napoli, rialzerà le sue saracinesche tra pochi giorni.

Come riporta “Il Mattino”, il prestigioso locale riaprirà i battenti a partire da giovedì 4 novembre. Grande gioia dei residenti del quartiere Chiaia e soprattutto per l’imprenditore Salvatore Leonessa, che ha recentemente rilevato il bar per 130mila euro.

Lo storico bar sta dunque per tornare all’antico splendore: “Ci è voluto coraggio. È ridotto malissimo, una topaia che riporterò all’antico splendore spero in tempi brevi”, aveva recentemente affermato Leonessa.

Due mesi di lavori hanno portato alla realizzazione di un grande prato sintetico con piante di limoni e aranci davanti al locale, con dentro e fuori l’azzurro come colore predominante.

I macchinari e il laboratorio di pasticceria sono dunque pronti a tornare operativi esattamente tra una settimana, riaccendendo le luci su uno dei luoghi simbolo del quartiere Chiaia.