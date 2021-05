Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Udinese è la prima delle tre autentiche finali che attendono la formazione di Gattuso per conquistare la qualificazione alla prossima Champions: tutti i modi per assistere al match.

Napoli-Udinese | Ancora 270 minuti dividono il Calcio Napoli dalla possibile qualificazione nella prossima Champions League. I primi 90 si giocano questa sera allo stadio Maradona contro l’Udinese. I tre punti sono fondamentali per continuare a rimanere almeno quarti in classifica e tenere lontana la Juve impegnata mercoledi’ in casa del Sassuolo. Non vuole cali di concentrazione Gattuso. La bella notizia e’ che Mertens nella rifinitura di ieri pomeriggio ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo. E quindi dovrebbe andare in panchina. Per poi capire se andra’ rischiato o meno nella ripresa. Ma chi e’ a disposizione puo’ fare bene.

La formazione anti-Udinese non dovrebbe essere molto diversa da quella che sabato scorso ha travolto lo Spezia. Alcune scelte sono obbligato per il tecnico calabrese. A partire dalla difesa. Dove centralmente agiranno ancora Manolas e Rrahmani. Che al Picco non hanno demeritato. Tra i pali, anche se Ospina e’ recuperato, dovrebbe esserci ancora Meret. Potrebbe cambiare il terzino sinistro. Con Mario Rui che prende il posto di Hysaj. A destra il solito Di Lorenzo.

Il centrocampo e’ d’obbligo perche’ Fabian, Demme e Zielinski non si discutono. Soprattutto quest’ultimi due stanno dando molto alla manovra azzurra. Lo spagnolo non e’ andato troppo bene con lo Spezia ma e’ lui a partire titolare. Anche l’attacco sembra fatto. Con lo scatenato Osimhen a fare la prima punta. Va a caccia di conferme e gol il nigeriano dopo aver asfaltato la squadra di Italiano. A sinistra Insigne e’ il regista offensivo mentre dall’altra parte Politano sembra il favorito anche se il ritorno al gol di Lozano potrebbe far pensare ad una scelta diversa da parte di Gattuso.

In vista della sfida contro il Napoli, brutte notizie per Gotti, che perde anche Arslan alle prese con un problema al ginocchio destro, un “ricordino” della sfida con il Bologna. L’ex Llorente partira’ dalla panchina dato che ha ripreso a allenarsi con il gruppo da pochi giorni dopo essersi allenato a parte per un mese per un problema alla schiena. Poi c’e’ il dubbio Becao che contro il Bologna ha accusato un lieve malanno inguinale da cui pero’ sembra aver recuperato. Ma dovrebbe giocare De Maio. Okaka punta, dietro di lui Pereyra.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian, Demme; Zielinski, Politano, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti

Arbitro: Calvarese di Teramo

Dove vedere Napoli-Udinese

Napoli-Udinese è in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.