Napoli, spariti due milioni di euro da caserma dei Carabinieri: aperta un’indagine

Cronaca di Napoli: aperta un’inchiesta per peculato militare nei confronti di un militare in pensione dopo la sparizione di circa due milioni di euro dalle casse della caserma “Salvo D’Acquisto”.

Nelle ultime ore è stato scoperto un ammanco di circa due milioni di euro dalle casse della caserma “Salvo d’Acquisto” di Napoli. Come riporta “Sky Tg 24”, ad accorgersi dell’anomalia nelle casse del Comando Legione Carabinieri “Campania” sarebbe stato un Carabiniere subentrato a un collega andato in pensione.

Nel mirino degli investigatori del comando provinciale di Napoli (coordinati dalla locale Procura) c’è proprio il militare andato in pensione, nei confronti del quale viene ipotizzato il reato di peculato militare.

I conteggi sono ancora in corso: si sta passando al setaccio tutta la documentazione trattata nel corso degli anni dall’indagato.

Ancora da accertare le modalità adottate per sottrarre il denaro, sebbene sembri realistico che i prelievi siano avvenuti in modo graduale per non suscitare allarmi.