Napoli, sparatoria a Pianura tra due auto durante un inseguimento

Ieri sera la polizia è intervenuta per una sparatoria a Pianura intorno alle 23.15. Due auto che si inseguivano hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco. Gli agenti hanno recuperato 11 bossoli di calibro 9×21 sull’asfalto tra via Parroco Russolillo e via Pallucci. Inoltre notato che i colpi hanno centrato alcune saracinesche. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra investigativa del commissariato di Pianura.