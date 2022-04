Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Oggi allo stadio Maradona va in scena Napoli-Sassuolo, conclusasi all’andata con uno spettacolare 2-2 in rimonta: tutti i modi per poter seguire il match.

Napoli-Sassuolo | Dopo la spettacolare rimonta nella gara d’andata, conclusa 2-2, oggi, sabato 30 aprile 2022, alle ore 15, al Maradona si prospetta un’altra sfida entusiasmante tra Napoli e Sassuolo. Elmas e Lobotka sono gli assenti per Spalletti, che ritrova Koulibaly dopo la squalifica. Il Napoli però deve ritrovare se stesso per il finale di campionato. Il Sassuolo farà a meno di Kyriakopoulos, mentre in attacco Dionisi ha abbondanza. Gli azzurri con Koulibaly al centro della difesa, dove torna Di Lorenzo a destra e Ospina può riprendere posto tra i pali. Dionisi dovrà trovare una soluzione per la fascia sinistra, per il resto formazione tipo anche al Maradona, con Djuricic che dovebbe sostituire Traorè.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne Allenatore: Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

Dove vedere Napoli-Sassuolo

Sarà possibile vedere Napoli-Sassuolo in streaming live e on demand su DAZN. Il kickoff del match della 35ª giornata di Serie A TIM, è in programma sabato 30 aprile 2022 alle 15:00. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi. L’inizio del pre-partita è previsto 30 minuti prima del match.