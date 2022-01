Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Sampdoria si disputerà oggi allo stadio Diego Armando Maradona: tutti i modi per seguire il match e le scelte dei due allenatori.

Napoli-Sampdoria | Dopo l’ottimo pareggio in casa della Juventus, il Calcio Napoli è pronto per la sfida di oggi, domenica 9 gennaio, alle ore 16.30, al Maradona, contro la Samp. Domenichini (Spalletti è ancora alle prese con il Covid) non può ampliare le sue scelte rispetto al match di Torino. Fabian Ruiz è ancora in dubbio anche per la panchina. Potrebbe, invece, sedersi con le riserve Tuanzebe che da venerdì è diventato ufficialmente un calciatore azzurro con tanto di tweet del presidente De Laurentiis. Quindi, rimane tutto invariato con Ospina in porta. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam in difesa. A centrocampo ci sarà la coppia Lobotka-Demme. In attacco bisogna capire se parte Petagna titolare o ancora Mertens. I tre alle spalle della prima punta saranno Politano, Zielinski e Insigne.

Emergenza in casa Sampdoria in vista della gara col Napoli. Tra i blucerchiati mancheranno anche l’infortunato Yoshida, uscito anzitempo col Cagliari, e Candreva, che è stato espulso nella partita con i sardi. Scelte praticamente obbligate con una difesa completamente rivoluzionata. A centrocampo potrebbe scoccare l’occasione di Ronaldo Vieira con Thorsby che sarebbe spostato sulla fascia sinistra. Abbondanza soltanto in attacco dove sono tutti disponibili: dall’inizio Quagliarella dovrebbe fare coppia con Gabbiadini.

Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Domenichini (Spalletti positivo al Covid)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Bereszynski, Yepes, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa.

Dove vedere Napoli-Sampdoria

Napoli-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per poterla vedere in televisione, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Il match sarà visibile in streaming collegandosi al sito di DAZN con PC o notebook, o scaricare l’app su smartphone o tablet.