Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria

Comune di Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria. Il varco Ztl di piazza Dante resta aperto alla circolazione.

Ieri mattina, giovedì 14 gennaio, si è svolto un sopralluogo, promosso dagli Assessori alla polizia locale, Alessandra Clemente, alla mobilità, Marco Gaudini, dal delegato al trasporto pubblico non di linea, Ciro Langella e con i servizi competenti – Polizia Locale, Strade e Viabilità -, per verificare e disporre entro sabato 16 gennaio l’apertura al transito veicolare del tratto di carreggiata stradale impegnato dal cantiere tra via Chiatamone e via Arcoleo.

Si ricorda che il varco di ztl di piazza Dante non è attivo ed è aperto alla libera circolazione al fine di consentire percorsi alternativi quali il transito piazza Dante e Corso Vittorio Emanuele.

Foto: Ufficio Stampa Comune di Napoli