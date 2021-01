Napoli, rider picchiato e rapinato: in sei gli rubano lo scooter (VIDEO)

Calata Capodichino: un rider 52enne è stato picchiato e rapinato dello scooter. Raccolti 11mila euro per comprarne un altro. La Polizia ha arrestato cinque rapinatori (recuperando lo scooter rubato).

Grave fatto di cronaca a Napoli, nella zona di Calata Capodichino, dove un rider di 52 anni è stato picchiato e aggredito da sei rapinatori, che gli hanno portato via di forza lo scooter (come testimonia un video immediatamente divenuto virale sui social).

L’aggressione è avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio. L’uomo è stato lasciato riverso a terra, mentre i rapinatori fuggivano con lo scooter.

Come riportato da “Il Mattino”, la Polizia ha arrestato cinque banditi della banda di rapinatori, ritrovando anche lo scooter rubato.

Su Facebook, è stata poi lanciata una colletta per aiutare la vittima, 52 anni, padre di due figli, ad acquistare un nuovo ciclomotore, strumento indispensabile per poter continuare a lavorare: sono stati raccolti oltre 11mila euro (di cui 2500 donati da Mohamed Fares, calciatore algerino della Lazio).

Tra i commenti di indignazione, anche quello del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha sottolineato che per il rider (rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale) è scattata non solo una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter, ma anche l’impegno per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un 50enne.

Nonostante la brutale aggressione, l’uomo, pur di non perdere il posto di lavoro ha continuato anche nella giornata del 2 gennaio a fare le consegne utilizzando l’auto dopo la perdita dello scooter (che era della figlia).