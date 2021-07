Napoli, Poggioreale: spacca una vetrina per rubare, arrestato

Napoli, Poggioreale. Spacca una vetrina per rubare ma viene arrestato dai Carabinieri.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto aggravato un 35enne di Roccapiemonte (SA) già noto alle forze dell’ordine.

Intorno all’1.30 è stato sorpreso mentre lanciava un masso in granito contro una vetrina di un bar del Centro Direzionale.

Non è riuscito a rubare alcunché perché una guardia giurata ha allertato i Carabinieri prima che potesse fuggire.

L’uomo è così finito in manette ed è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.