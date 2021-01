Napoli, Poggioreale e Ponticelli: Task force dei Carabinieri

A Napoli nei quartieri di Poggioreale e Ponticelli sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri, disposti in città dal Comando Provinciale.

Particolare è la pressione esercitata nei quartieri di Napoli Est, dove i militari della locale compagnia hanno controllato oltre 160 persone, molte delle quali pregiudicate e 100 veicoli.

Nel rione Conocal denunciata una 48enne già nota per furto di energia elettrica. Nel suo appartamento di Via Al Chiaro di Luna, la corrente elettrica era fornita da un cavo che bypassava il contatore evitando la rilevazione dei consumi.

Dovrà rispondere di evasione, invece, un 34enne sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione di Corso Malta. Durante il controllo non era in casa e nessuna autorizzazione gli era stata notificata per abbandonare il suo tetto.

Quattro le persone denunciate per guida senza patente, perché mai conseguita. Cinque parcheggiatori abusivi segnalati all’autorità giudiziaria perché recidivi e già sanzionati in precedenza. Erano tutti disposti nei pressi del Centro Direzionale e in Piazza Arabia.

Non sono mancate le segnalazioni di assuntori di stupefacenti alla Prefettura: 2 le persone trovate in possesso di droga.