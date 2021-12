Napoli: per Natale e Capodanno circoleranno 40 bus in più

Natale e Capodanno a Napoli: oltre a 40 bus in più circolerà una navetta per i turisti ogni 5 minuti. Funicolare Centrale attiva tutta la notte dell’1 gennaio 2022?

Per Natale e Capodanno, a Napoli circoleranno 40 bus in più. Come riporta “Fanpage”, Anm ha deciso di confermare le linee coperte dai bus privati in sub-affidamento per tutto il mese di dicembre.

Inoltre, prevista anche l’istituzione di una navetta bus il sabato e la domenica, dedicata ai turisti. Tale navetta collegherà il parcheggio Brin, dove c’è uno degli stazionamento, al Centro storico, con corse ogni 5 minuti (sempre gestite in sub-affidamento ai privati).

C’è anche la possibilità di avere la Funicolare Centrale no stop la notte di Capodanno, in occasione del Concertone di piazza Plebiscito, ed eventualmente anche della Linea 1 della metropolitana: si attendono gli incontri con i sindacati per eventuali accordi in tale direzione.

Bus a Napoli per Natale e Capodanno: ecco le linee aggiuntive

Sulla linea 680 (Scampia M1, Secondigliano, Aeroporto Capodichino, IV Giornate M1 – P.le Tecchio M2 – v. Cinthia (Università Monte Sant’Angelo) ci saranno 8 vetture;

5 bus sulle linee S2 (Bagnoli – v.le Kennedy – P.le Tecchio (M2) – v. Cinthia (Università Monte sant’Angelo) – v. Epomeo – Vomero – Bagnoli), S3 (Pianura – via Piave – corso Europa – via Caravaggio), S4 (Pianura – v. Cinthia – v. Nuova Agnano – v. Giochi del Mediterraneo – v. Terracina – v. Kennedy ) ed S5 (Pianura-Vomero);

8 bus sulla linea 667;

5 bus sulla 650 (Monaldi – Capodimonte – v. Foria – P.za Garibaldi);

3 bus sulla 682 (Paternum – Secondigliano – Don Bosco);

6 bus sulla 684 (Galassie – Secondigliano – Cal. Capodichino – Carlo III – Foria – Museo MANN);

5 bus sulla 606 (Scampia M1 – Secondigliano – Don Bosco – Carlo III – P.za Garibaldi).