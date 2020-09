Napoli, oggi la ripartenza delle scuole: tra maltempo e timore del Covid 19

Napoli: oggi riapertura totale delle scuole. Si riparte dopo giornate di maltempo e col timore del Covid 19 (in quarantena una classe del liceo Fonseca).

Da oggi, lunedì 28 settembre, è partito l’anno scolastico per tutte le scuole della città di Napoli. Una ripartenza difficilissima, visto che il 24 settembre, a causa dell’allerta meteo, non era suonata la prima campanella neanche per gli istituti non sede elettorale (col sindaco Luigi de Magistris che con un’ordinanza posticipò ad oggi la riapertura delle scuole impegnate nelle operazioni di voto, al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici).

Ieri, al termine di una riunione dell’unità di crisi, lo stesso de Magistris ha deciso di non replicare lo stop all’apertura, anche perché nella città di Napoli (fortemente danneggiata nei giorni scorsi) l’allerta meteo è scesa da arancione a gialla. Come sempre accade ad ogni inizio anno scolastico, la scuola è però accompagnata dai soliti problemi (molte cattedre ordinarie e di sostegno sono ancora vuote, come numerosi ruoli del personale Ata).

Difficoltà cui si aggiungono tutte le incertezze per il ritorno in classe dopo l’emergenza Covid 19: dalla fornitura di mascherine a quella dei banchi monoposto, fino ai trasporti (da stamattina la Linea 1 della metropolitana sta effettuando la tratta limitata Piscinola-Dante), la misurazione della temperatura per chi entra negli edifici scolastici. Con tanto di sciopero da parte dei sindacati nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre (cui si aggiungerà un’ulteriore agitazione, prevista per sabato 3 ottobre).

Tiene banco il caso del liceo Eleonora Pimentel Fonseca, dove un’allieva è risultata positiva al Covid 19. La sede centrale del liceo vi via Benedetto Croce oggi resterà chiusa per effettuare la sanificazione e l’intera classe, dove è risultata positiva la ragazza, dovrà rispettare la quarantena anche se non sono risultati altri casi di positività.