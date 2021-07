Napoli, nuovo cantiere a Chiaia: cavo da 9000 volt in via Arco Mirelli

Chiaia: il cantiere in programma dal 4 al 28 agosto riguarda la posa di un cavo di media tensione da 9000 Volt in via Arco Mirelli (che per un tratto sarà chiusa al traffico).

Sta per partire un nuovo cantiere a Napoli, per la precisione nel quartiere Chiaia. Come riporta “Fanpage”, dal 4 al 28 agosto lo scavo dell’E-Distribuzione servirà a posare in via Arco Mirelli un cavo di media tensione da 9mila Volt.

Durante questo periodo via Arco Mirelli, nel tratto compreso tra via Andrea D’Isernia e via Fiorentine a Chiaia, sarà completamente chiusa al traffico.

Previsto un percorso alternativo, mentre la presenza del cantiere sarà indicata con la segnaletica luminosa sia di giorno che di notte.