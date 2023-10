A Napoli la XIV edizione del summit IFAR – International Forum for Aviation Research

L’edizione 2023 del summit IFAR, ospitata nella città di Napoli grazie al ruolo strategico di CIRA, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale.

Si inaugura oggi la seconda giornata di lavori per il summit IFAR, International Forum for Aviation Research, che per questa XIV edizione è ospitato a Napoli grazie al ruolo strategico di CIRA, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale.

“Per la prima volta in Italia, la ricerca aeronautica mondiale si riunisce a Napoli per discutere di mobilità aerea urbana, decarbonizzazione e di un mondo più efficiente e sostenibile – afferma Antonio Blandini, Presidente di CIRA –. Una partecipazione record con 24 Paesi iscritti e oltre 80 delegati, che si scambieranno idee e prospettive di ricerca per costruire un futuro migliore”.

Il summit è iniziato martedì 17 ottobre, con il supporto diretto della Stazione Zoologica Anton Dorhn, presso il Darwin Dorhn Museum, dove resterà fino a giovedì 19 ottobre. Per la giornata conclusiva dei lavori (venerdì 20 ottobre) sono invece previste visite guidate presso i poli tecnologici aeronautici di eccellenza della regione Campania, Leonardo Pomigliano e il CIRA.

Il Summit IFAR 2023 vede una partecipazione numerosa, con 24 delegazioni registrate da tutto il mondo; un’edizione di particolare rilevanza per CIRA non solo per il ruolo di organizzatore, ma anche perché celebra i 20 anni dalla prima prova del IWT, l’Icing Wind Tunnel, la galleria fiore all’occhiello del centro di ricerca per le prove degli aerei e dei loro sistemi in condizioni di volo con ghiaccio.

Per le giornate di oggi e domani sono attesi, tra gli altri, Andreas Boschen, direttore della SESAR3 JU di Bruxelles; Valeria Fascione, Assessore Regionale alla ricerca, innovazione e start up; Carmela Tripaldi, dirigente dell’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, direttore dei programmi di ricerca e sviluppo per le nuove tecnologie; Shigeya Watanabe, Deputy Director General di Jaxa; Danilo Cannoletta, Head of NEMESI & Digital Transformation di Leonardo; e Leonardo Lecce, Ceo di Novotech.