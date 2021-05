Napoli, la Galleria Toledo riapre al pubblico: ecco gli spettacoli dall’11 al 23 maggio

Napoli: il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (diretto da Laura Angiulli) riapre al pubblico con tre spettacoli nel mese di maggio per ripartire.

Il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo riapre al pubblico in presenza e propone tre spettacoli per il mese di maggio: “Quartett” dal testo di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini (11 e 12 maggio), il thriller psicologico “In casa con Claude” diretto da Giuseppe Bucci (dal 18 al 20 maggio) e “La conoscenza della non conoscenza.04”, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello (23 maggio).

Lo storico spazio culturale di avanguardia e di ricerca in Via Concezione a Montecalvario 34, diretto da Laura Angiulli e da trent’anni al centro della scena artistica napoletana, presenta tre opere di successo recuperando alcuni dei titoli previsti nella stagione sospesa 2020-2021.

Gli spettacoli si terranno tutti alle ore 19,30, biglietto intero 15 euro, 12 euro per convenzionati e over 65 e 10 euro per under 35, la prenotazione è obbligatoria (segreteria.galleriatoledo@gmail.com, 081425037/081425824, pagina Facebook).

“Riapriamo le porte del nostro teatro per dimostrare anche simbolicamente che la cultura deve ripartire – commenta Laura Angiulli – e per dare il segno di una presenza che vuole abbracciare i differenti linguaggi della scena. Abbiamo scelto degli spettacoli a cui teniamo molto e che siamo felici di recuperare, non solo per la grande finezza dei registi e degli interpreti, ma anche per le tematiche più che mai attuali che affrontano. Ma non ci fermeremo qui. Continuiamo le attività con le scuole e con gli atenei, e stiamo lavorando alla nuova edizione della rassegna Doppio Sogno, che tornerà nel periodo estivo a Villa Pignatelli”.

Tratto da uno dei testi più celebri e controversi di Heiner Müller, tra i maggiori drammaturghi tedeschi del XX secolo, la produzione “Officina dinamo” porta sul palco di Galleria Toledo “Quartett” l’11 e il 12 maggio. La storia di due amanti, che richiama “Le relazioni pericolose” di Laclos, diventa occasione per un’approfondita indagine sul tempo storico e sugli archetipi dei rapporti tra generi. La regia è di Alessandro Marmorini, sul palco Cristina Golotta e Roberto Negri.

Dal 18 al 20 maggio torna lo spettacolo “In casa con Claude”, produzione T.T., tratto dall’omonima opera del drammaturgo canadese René Daniel Dubois scritta negli anni ’80, riadattata e diretta da Giuseppe Bucci. Un thriller psicologico sul tema dell’emarginazione degli omosessuali.

Spazio alla danza con “La conoscenza della non conoscenza.04” (23 maggio), produzione AB Dance Research. Una lecture-performance di improvvisazione con Adriana Borriello, straordinaria e raffinata espressione internazionale della danza contemporanea, e Donatella Morrone. Le due artiste condivideranno con il pubblico l’alternarsi tra la parola e il movimento, in base alle pratiche, ai principi e agli strumenti narrativi impiegati dalla Borriello nel suo lavoro di coreografa e pedagoga della danza.

Il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo è diretto da Laura Angiulli, organizzazione e programmazione di Rosario Squillace, Alessandra D’Elia, Lorenza Pensato, Lavinia D’Elia, Anna Fiorile, Roberta Tamburelli, Solimena Francesco Armitti, Samantha Munasinha Mudiyanselage. Gli spettacoli, a capienza ridotta, si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

11-12 maggio 2021 Officina dinamo, QUARTETT (regia Alessandro Marmorini, traduzione Saverio Vertone). Con Cristina Golotta e Roberto Negri. Scenografia Alessandro Chiti, costumi Francesca Linchi, realizzazione scene Mario Amodio. organizzazione Flavia Ferranti, direzione artistica Dino Signorile.

Officina dinamo, (regia Alessandro Marmorini, traduzione Saverio Vertone). Scenografia Alessandro Chiti, costumi Francesca Linchi, realizzazione scene Mario Amodio. organizzazione Flavia Ferranti, direzione artistica Dino Signorile. 18-20 maggio 2021 Produzione T.T. IN CASA CON CLAUDE di Renè Daniel Dubois (traduzione Barbara Nativi, adattamento e regia Giuseppe Bucci). Con Mario Autore . Scene Andrea Maresca, musiche Jo Coda.

Produzione T.T. di Renè Daniel Dubois (traduzione Barbara Nativi, adattamento e regia Giuseppe Bucci). . Scene Andrea Maresca, musiche Jo Coda. 23 maggio 2021 Produzione AB Dance Research, LA CONOSCENZA DELLA NON CONOSCENZA.04. Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione. A cura di Adriana Borriello. Con Adriana Borriello e Donatella Morrone.