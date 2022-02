Napoli-Inter, Spalletti ritrova Anguissa e Koulibaly

Il tecnico azzurro potrà contare sui due giocatori africani per Napoli-Inter, big match di sabato alle 18 allo stadio Maradona.

Ieri Anguissa, oggi Koulibaly. Luciano Spalletti ritrova i giocatori africani a poche ore dal big match della sfida scudetto contro l’Inter, in programma sabato alle 18 al Maradona. Ieri mattina il camerunense si è allenato subito con il gruppo, mentre il difensore senegalese sbarcava a Capodichino tra l’entusiasmo dei tifosi del suo paese e dei napoletani. Il campione d’Africa sarà a disposizione del tecnico nella seduta di questa mattina e spera di poter giocare subito contro l’Inter per sfruttare l’onda vincente di questo momento.

Dei due Koulibaly è l’indiziato ad essere nella formazione base, mentre il centrocampista dovrebbe lasciare spazio a Lobotka almeno al fischio d’inizio. In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie con Rrahmani al fianco eventualmente di Koulibaly. In regia sempre Fabian. In attacco Osimhen è una certezza così come Politano e Insigne sulle fasce. Da sottopunta c’è Zielinski.