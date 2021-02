“Napoli Gospel Festival”: torna dal 19 al 21 febbraio

Il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ospiterà la 22.ma edizione di “Napoli Gospel Festival” dal 19 al 21 febbraio.

Da domani, Venerdì 19, Sabato 20 e domenica 21 febbraio, a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, avrà luogo la 22.ma edizione del “Napoli Gospel Festival”, un’iniziativa ideata, prodotta e realizzata dalla Associazione Culturale Musicant, che da oltre vent’anni promuove la musica Gospel in Campania, attraverso uno degli appuntamenti più attesi nella agenda degli eventi artistici e culturali che si svolgono sul territorio regionale.

L’evento è stato organizzato con il sostegno della Presidenza della Regione Campania e con il Patrocinio del Comune di Napoli e l’Associazione “Oltre il Chiostro onlus”. Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per contrastare la diffusione del Covid-19, la 22.ma edizione del “Napoli Gospel Festival” si svolgerà in assenza di pubblico e, per la prima volta, sarà interamente trasmesso in televisione, su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre), ma anche sul web, collegandosi alla pagina ufficiale Facebook del Napoli Gospel Festival.

Nonostante le molteplici difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria, l’Associazione Culturale Musicant ha saputo coinvolgere gruppi gospel di importanza nazionale, come: Soul Six, Rita Ciccarelli & Flowin Gospel con special guest Antonio Marino, nonché, per la prima volta ospiti del Festival, Elisa Brown & Amoled Voices. La 22.ma edizione del Napoli Gospel Festival si svolgerà dunque nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ed i singoli concerti saranno trasmessi su TV Luna (canale 14 digitale terrestre).

Programma

– Venerdì, 19 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Soul Six in concerto.

– Sabato, 20 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Elisa Brown & Amoled Voices in concerto .

– Domenica 21 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Rita Ciccarelli & Flowin Gospel feat. Antonio Marino in concerto.