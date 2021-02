Napoli, Fuorigrotta: Fermato un ragazzo con una bustina di marijuana

Napoli, Fuorigrotta: I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne incensurato di Fuorigrotta.

Carabinieri fermano un ragazzo con una bustina di marijuana. Quando perquisiscono la sua abitazione trovano oltre 300 grammi di “erba” nelle disponibilità del coinquilino. 25enne in manette.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 324 grammi di marijuana – suddivisi in 3 involucri termosaldati – e 1 bilancino di precisione.

Poco prima gli stessi carabinieri avevano fermato il suo coinquilino in discesa Coroglio con una bustina di marijuana nelle tasche.

Il 25enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio, il suo coinquilino segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.