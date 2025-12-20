sabato, Dicembre 20, 2025
HomeEventi
Gabriella Monaco
Gabriella Monaco

Napoli Fringe Festival, il 21 dicembre in scena lo spettacolo “Neapolis: se ‘sti ppréte putesseno parlá”

Lettura da: 3 minuti

Con il Napoli Fringe Festival un viaggio tra culti antichi, eroi erranti e la voce senza tempo di Parthenope.

Nell’ambito del Napoli Fringe Festival – rassegna finanziata dal Comune di Napoli e dedicata ai linguaggi contemporanei delle arti dal vivo, direzione artistica Laura Valente – Gente Green APS presenta il 21 dicembre alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Aniello a CaponapoliNeapolis: se ‘sti ppréte putesseno parlá, spettacolo scritto e diretto da Guido Liotti, da un’idea di Carmine Maturo, con contributi drammaturgici di Daniela Marra, Nunzia Loffredo, Livia Berté, Valentina Di Francia e Roberto Cervone.

L’opera debutta proprio nel giorno in cui Napoli celebra i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, una ricorrenza storica che amplifica il senso del viaggio teatrale attraverso i miti originari della città. In questa data simbolica, lo spettacolo trasforma le antiche leggende in chiavi di lettura dell’identità culturale e spirituale partenopea, intrecciando parola scenica, musica, danza e immagini in una visione inedita e stratificata dell’antica polis.

Dioscuri Castore e Polluce, protettori dei marinai e custodi del porto, rievocano la vocazione mediterranea di Napoli, città di approdi, partenze e incontri. Il culto di Demetra e Persefone riporta al rapporto ancestrale della città con i cicli della natura, la fertilità e la rinascita, segnati dalla presenza dei Misteri Eleusini giunti in Campania lungo le rotte greche.

La radice egizia – testimoniata dalla statua del Nilo e dal culto di Iside – racconta una Napoli aperta agli influssi del vicino Oriente, capace di accogliere e reinterpretare simboli provenienti da mondi lontani. Il Tempio di Diana e la tradizione delle janare, figure femminili sospese tra sacralità e legenda popolare, evocano invece l’anima più misterica e arcaica della città, legata ai riti boschivi e alla dimensione notturna del mito.

Tra i momenti simbolicamente più potenti del tessuto drammaturgico, emerge l’incontro ideale tra Ulisse ed Enea, due archetipi del viaggio e della fondazione. La loro presenza dialogica diventa metafora della doppia anima di Napoli: approdo e ripartenza, memoria e trasformazione, città costruita sull’incontro tra erranza e destino.

A cucire il filo narrativo è la figura della Sirena Parthenope, simbolo identitario per eccellenza e voce guida dello spettacolo: presenza evocativa, custode e narratrice, capace di condurre lo spettatore in un itinerario che attraversa filosofia, culti antichi e immaginario collettivo. Lontano da una semplice rievocazione, lo spettacolo trasforma i miti in strumenti di lettura della contemporaneità, rivelando una Napoli crocevia di culture, dove ogni epoca ha lasciato un’impronta viva. Musiche e atmosfere originali accompagnano la costruzione di un’esperienza immersiva, che restituisce al pubblico una città che continua a parlare attraverso pietre, simboli e leggende.

La serata rientra nelle celebrazioni dei 2500 anni di Napoli, un anniversario caratterizzato da un ampio programma di eventi culturali promosso dal Comune di Napoli in tutto il territorio,  insieme a oltre 80 istituzioni. In questo contesto si inserisce il Napoli Fringe Festival, rassegna multidisciplinare ispirata al modello di Edimburgo e realizzata in partnership con i festival di Milano e Torino. Il festival ha portato teatro, danza, musica e arti digitali in strade, parchi e spazi non convenzionali, trasformando Napoli in un palcoscenico diffuso.

Regia di Guido Liotti, canzoni originali di Giovanna Panza con la collaborazione di Antonella MaistoGianluca Rovinello (arpa) e Pasquale Termini (violoncello). Coreografia Ambra Marcozzi. Con: Silvana Marino, Amedeo Ambrosino, Ciro D’Errico, Roberto Cervone, Livia Berté, Roberta Cacace, Anna Ragucci, Nunzia Loffredo, Valentina Di Francia, Elena Francesca Tarallo.Video mapping e luci: Daniele Rosselli e Diego Quagliarella. Audio: Ciro Amitrano. Assistenza organizzazione evento: Marinella Di Martino. Progettazione Gabriella Sarno

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Gabriella Monaco
Gabriella Monaco

Latest Posts

Ultimi Articoli

Cronaca di Avellino

Cronaca di Salerno

Cronaca di Caserta

Cronaca di Benevento

Contatti

©2025 - 2a News Testata Giornalistica On line n°67 del 20.12.2016

Partita Iva : 08819691216

E-mail : redazione@2anews.it

WhatsApp : +393770971625