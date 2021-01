Napoli-Fiorentina, è polemica per la foto di Callejon con lo staff azzurro

Lo spagnolo ha fatto infuriare la tifoseria viola per una foto scattata con lo staff azzurro in occasione di Napoli-Fiorentina.

Una foto dell’attaccante della Fiorentina Jose’ Maria Callejon, ex del Calcio Napoli, nello spogliatoio del team azzurro, ritratto assieme a parte dello staff medico del club campano, ha mandato su tutte le furie alcuni tifosi viola che l’hanno vista circolare sui social. L’ufficio stampa del club toscano ha quindi fatto sapere che lo stesso giocatore e’ molto dispiaciuto per quanto che sta succedendo nei suoi confronti.

Lui, viene spiegato dalla Fiorentina, e’ andato nello spogliatoio del Napoli per salutare la gente con la quale ha lavorato per molti anni. Gli e’ stato chiesto di fare una foto per ricordo e ha accettato ma non sapeva che questa sarebbe stata pubblicata, anzi si era raccomandato di non farlo. Lo scatto e’ stato poi rimosso dal web.