Parte da Napoli il festival itinerante della musica dance anni ’90 e 2000

Avrà inizio da Napoli il primo appuntamento del festival History 90, un viaggio indietro nel tempo attraverso un mix di musica, moda e cultura pop.

Appuntamento per martedì 25 aprile (Festa Nazionale della Liberazione) per il primo appuntamento del festival History 90. Un evento itinerante che partirà dal club Nabilah di Bacoli, in provincia di Napoli, ideato e curato dalla società Groovesensation in collaborazione con DROP. Il primo appuntamento avrà inizio dalle ore 11 fino alle 23 e il prezzo del biglietto è di euro 25.

L’idea di base è riunire i protagonisti di una straordinaria stagione musicale per rivivere le emozioni e le atmosfere che ruotavano nelle migliori discoteche d’Italia che hanno fatto la storia della musica dance.

Dopo l’appuntamento de 25 aprile il festival continuerà il suo viaggio itinerante il 24 giugno al Maremō beach club di Salerno per poi proiettarsi in piena estate in Sardegna (10 agosto presso Maracuja Club di Budoni – SS), in Calabria (18 agosto presso il Sottosopra Beach di Diamante – Cs) e infine in Puglia (20 agosto presso il Parco Gondar di Gallipoli)

La musica dance degli anni ’90 è stata una vera e propria rivoluzione culturale e musicale che ha influenzato intere generazioni. History 90 sarà un viaggio indietro nel tempo, attraverso un mix di musica, moda e cultura pop che ha caratterizzato quegli anni d’oro.

Gli anni ’90 sono stati un decennio di grande successo per la musica dance, in Italia come nel resto del mondo. Gli artisti del cast di History90 sono solo alcuni che hanno dominato le classifiche e che ancora oggi vengono ricordati con nostalgia.

Di seguito il cast:

I Datura sono un gruppo musicale dance nato nel 1991. Il gruppo comprendeva originariamente due DJ, Ricci e Cirillo, e due musicisti, Ciro Pagano (ex chitarrista dei Gaznevada) e Stefano Mazzavillani (già arrangiatore di alcuni brani di Patty Pravo, Ivan Cattaneo e dei Righeira). Tra i loro brani più iconici c’è “Yerba del diablo”

Ice Mc è nato da genitori di origini giamaicane, Nel 1989 con il brano “Easy” raggiunse la top5 delle classifiche in Italia. Nel 1994 incide un terzo album, “Ice’n’Green”, a cui partecipò anche Alexia. L’album scalò le classifiche mondiali. Il singolo “Think About The Way” fu usato nel 1996 come colonna sonora del film Trainspotting.

Los Locos è un gruppo musicale spagnolo fondato nel 1994. Il gruppo è composto da quattro membri: Roberto Álvarez, José Antonio Martínez, Pedro Cabañas e Pedro Pascual.

Il loro stile musicale si concentra principalmente sulla musica dance, con influenze di reggaeton, salsa e merengue. Il gruppo ha raggiunto il successo nel 2001 con il brano “Macarena”, che è diventato un successo internazionale. La canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi, diventando una delle canzoni più famose della dance spagnola.

Nathalie Arts è la voce guida del progetto The Soundlovers. E’ nata e vissuta per 21 anni in Olanda (Breda), durante questo periodo ha sviluppato il suo interesse per la musica e ha studiato pianoforte, chitarra e successivamente, nel canto. Dal 1996 a collaborato con i produttori italiani Roby Santini, Gianni Fontana, Molella, Phil Jay’ e il brano più famoso è lo storico Surrender.

Neja è lo pseudonimo di Agnese Cacciola (Torino, 1972), ed è una cantautrice italiana. Il suo repertorio spazia da brani di musica celtica a quelli gospel, anche se è stata la dance a decretare il suo successo, arrivando a vendere circa 4 milioni di copie in tutto il mondo. Non ha mai abbandonato la carriera di cantante pubblicando vari singoli entrati nella top ten di tutte le classiche internazionali ed ha anche pubblicato progetti in forma acustica. Il brano più rappresentativo è Restless.

Taleesa è una cantante e attrice italiana nata a Monopoli nel 1971. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90 come cantante eurodance. Il successo arriva nel 1995 con il brano “Burnin’ Up”, che è diventato una hit internazionale. Taleesa ha continuato a produrre nuova musica negli anni successivi, raggiungendo la popolarità in Europa con altri singoli come “Falling in Love” e “Because the Night”.

Paps from Paps ’n’ Skar ovvero il duo italiano che conquista l’estate del 2000 con Turn Around una canzone che utilizza un sample del brano I Won’t Let the Sun Go Down On Me di Nik Kershaw che diventò uno dei brani più ascoltati nelle discoteche e nelle radio. Sul palco ci sarà il milanese Emanuele Cozzi che si esibisce con il meglio del duo confermato le sue doti di cantante – performer.

La dance degli anni ’90 è stata caratterizzata da un sound unico e coinvolgente, che ha unito influenze musicali di diverse culture, dall’Europa all’America Latina. L’immagine degli artisti era altrettanto importante: i colori fluo, i tessuti elastici e le acconciature esagerate hanno reso la moda degli anni ’90 un’icona indelebile.

Ma la dance degli anni ’90 non era solo moda e musica. Era anche un simbolo di un’epoca di cambiamenti, di nuove opportunità e di apertura al mondo rappresentando la voglia di divertirsi, di ballare e di essere liberi.

L’evento sarà un’occasione per rivivere tutte queste emozioni e per ballare insieme ai grandi successi che hanno segnato un’epoca. Non perdete l’opportunità di viaggiare indietro nel tempo e di vivere di nuovo la magia degli anni ’90.