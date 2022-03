Napoli: eletti i componenti del Consiglio di distretto Napoli Città dell’Ente Idrico Campano

Comune di Napoli: il Consiglio comunale ha eletto i 30 componenti del Consiglio di distretto ‘Napoli Città’ dell’Ente Idrico Campano. Ecco i nomi degli eletti.

Presieduta da Vincenza Amato, la seduta del Consiglio comunale si è aperta alla presenza di 32 consiglieri. Subito dopo si è aperto il seggio per l’elezione dei 30 componenti del Consiglio di distretto dell’Ambito Idrico distrettuale ‘Napoli Città’ dell’Ente Idrico Campano. I consiglieri comunali hanno eletto, con voto segreto, 21 consiglieri per la maggioranza e 9 consiglieri per la minoranza.

La lista della maggioranza ha ricevuto 29 voti validi e sono stati eletti: Abate Fabrizio; Fei Giuseppe; Barrella Vittorio; Gemito Giovanni; Blosio Francesco Paolo; Grassi Antonello; Caccioppoli Carmela; Monsurrò Luca; Caiazza Raffaele; Parisi Salvatore; Cennamo Antonio; Pirozzi Francesco; Coppola Eduardo; Ruggiero Oreste; Curto Antonio; Santoro Umberto; De Felice Sergio; Silvestri Gaetano; Del Giudice Mauro; Tarallo Lucio; Falco Donato.

La lista della minoranza ha ricevuto 11 voti validi e sono stati eletti: Allocca Domenico; Bevilacqua Claudio; Bianco Roberto;Coppola Armando;Del Giudice Paola; Magliulo Antonino; Miccio Bruno; Migliaccio Gabriele; Parlato Marcello. Subito dopo il Consiglio è passato all’elezione dei 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.