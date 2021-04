Napoli, ecco Ti accompagno io: taxi gratis per over 80 che devono raggiungere i centri vaccinali

Napoli: partirà sabato 1 maggio l’iniziativa (organizzata da Fondazione Ania, Cooperativa Radiotaxi Partenope, Associazione Indagini3 e Fondazione UniVerde) che offre corse taxi gratuite agli over 80 che devono raggiungere i centri vaccinali.

Da sabato 1 maggio arriva a Napoli Ti accompagno io, una bella iniziativa a sostegno degli over 80, cui viene offerta una corsa gratuita in taxi per raggiungere i centri vaccinali anti Covid 19 della città partenopea.

Il progetto Ti accompagno io è stato realizzato da Fondazione Ania, in collaborazione con Cooperativa Radiotaxi Partenope, Associazione Indagini3, Fondazione Univerde e con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Per aderire all’iniziativa, basta telefonare al numero 081-0101 e richiedere un taxi facendo presente di essere ultraottantenne solo/a che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19. Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione della vaccinazione con l’indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere nessuna cifra all’autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno.

L’iniziativa ha coinvolto anche Roma, dove sono state effettuate oltre 17mila corse in meno di 2 mesi e, dal 1° maggio, partirà anche a Torino, Trieste e Palermo.

Per sapere come aderire al progetto “Ti accompagno io” e per aver tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio taxi gratuito, basta telefonare al numero 081-0101, oppure consultare i siti internet www.fondazioneania.it oppure www.radiotaxipartenope.it.