Napoli, è morto Don Ciro il titolare dello storico locale La Focaccia a Chiaia

Chiaia piange Don Ciro il titolare dello storico locale La Focaccia a Chiaia in vicoletto Belledonne. Era una tappa obbligata per giovani, ragazzi e famiglie.

Ciro Caccavale era lo storico titolare della pizzetteria di vicoletto Belledonne. Era sempre presente nel locale che gestiva con passione da tanti anni. Il profumo delle sue pizzette ti catturava e non potevi fare a meno di fermarti e gustarti le sue pizzette. Era diventato un’istituzione in quella zona di Chiaia famosa per la movida e la presenza di tanti baretti. Un uomo gentile, buono sempre disponibile ad una chiacchiera mentre sfornava le pizzette. Una vita trascorsa nella pizzetteria sempre aperta per tutti.

E’ molto triste vedere le saracinesche abbassate e la notizia della sua scomparsa addolora tutti coloro che lo conoscevano.

Ciro Caccavale è stato colpito da un infarto fulminante. Vani i soccorsi e il trasporto nell’ospedale più vicino, non c’è stato nulla da fare.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione.