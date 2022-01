Cronaca di Napoli: Chiara Lanza Volpe (dottoressa dell’Ospedale Vecchio Pellegrini) ha raccontato sui social la brutta esperienza vissuta mentre rientrava a casa.

Amaro sfogo sui social di Chiara Lanza Volpe, medico chirurgo 32enne dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, aggredita di notte in via Duomo da un rapinatore mentre rientrava a casa.

La donna è stata “buttata a terra e picchiata selvaggiamente a calci e pugni per rubarmi un vecchio cellulare”, proprio mentre stava aprendo il portone di casa.

Da qui il suo appello alle istituzioni: “Vivo a Napoli da 5 anni e mezzo – scrive su Facebook – e nel giro di 5 giorni mi è accaduto l’impossibile, il mio appello si rivolge a chi ai piani alti controlla questa città. Ecco, questa città che io ho sempre amato, è diventata totalmente invivibile”.

La dottoressa (originaria di Palermo ma da oltre un lustro a Napoli per lavoro) è stata soccorsa da alcuni militari che erano in zona: “Mi hanno aiutata e hanno chiamato la polizia che è arrivata dopo un po’ (totalmente impegnata per le continue aggressioni che stanno avvenendo a Napoli) ed io me la sono cavata con lacrime di rabbia, sgomento, paura, tanta paura e lividi sparsi per il corpo. Sto bene, ma sono scossa e arrabbiata”.