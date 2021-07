Napoli, dispositivo di traffico per lavori in via Galileo Ferraris

Il Comune di Napoli comunica il nuovo dispositivo di traffico per consentire i lavori in via Galileo Ferraris.

Istituzione, dal 26/07/2021 al 13/08/2021, di un particolare dispositivo di traffico per lavori in via Galileo Ferraris.

A) Istituire il divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli dei residenti e quelli diretti ai passi carrai autorizzati presenti sui tratti interessati dalle lavorazioni, i mezzi di soccorso e quelli delle Forze dell’Ordine impegnati in servizi di emergenza, nei giorni e nei seguenti tratti di strada di via Galileo Ferraris:

1. dal 26/07/2021 al 28/07/2021, nel tratto di strada compreso tra l’accesso al deposito EAV e il varco di uscita Autostrade (compreso) che immette in via Galileo Ferraris;

2. dal 29/07/2021 fino al 13/08/2021, nel tratto di strada compreso tra il varco di uscita Autostrade (escluso) che immette in via Galileo Ferraris e corso Arnaldo Lucci.

B) Sospendere le aree riservate alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea esistenti lungo il tratto di strada interessato dai lavori