Napoli, da Edenlandia a Città della Scienza: ecco i luoghi ideali per far divertire i bambini

Napoli: da Edenlandia a Città della Scienza, ecco una mini-rassegna dei luoghi ideali della città partenopea nei quali far divertire i bambini.

La città di Napoli è piena anche di tanti luoghi nei quali far divertire i nostri bambini, che così potranno crescere scoprendo la bellezza della vita assieme ai propri cari e ai propri amici.

Fare un elenco dei luoghi ideali dove far divertire i nostri piccoli nella città di Napoli è davvero impresa ardua vista la splendida abbondanza, per cui si può solo cercare di fare una selezione di alcuni di essi. Ecco dunque alcuni dei posti ideali per far divertire i nostri bambini a Napoli.

Edenlandia

Il parco divertimenti per eccellenza di Napoli, tra i più famosi d’Europa, si trova in viale Kennedy (quartiere Fuorigrotta, a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona). Amatissimo da almeno tre generazioni di grandi e piccini, Edenlandia (che ha riaperto nel 2018 dopo anni di chiusura) è simboleggiata dalle giostre storiche, come il trenino, la ruota panoramica e i Dumbo, oltre che da tante altre novità: divertimento assicurato per tutta la famiglia.

Zoo

Non distante da Edenlandia è lo Zoo, luogo ideale per i genitori con bimbi piccoli al seguito per far avere loro un primo importante contatto con gli animali e la natura. Negli ultimi anni, allo Zoo di Napoli sono tornati esemplari che mancavano da anni, come ad esempio le giraffe, gli elefanti, gli ippopotami e anche il coccodrillo del Nilo.

Bosco di Capodimonte

Luogo ideale in cui far rilassare grandi e piccini, il Bosco di Capodimonte è lo spazio verde per eccellenza per fare passeggiate, soprattutto per i genitori che hanno bambini molto piccoli e cercano un’oasi per camminare con il carrozzino o a piedi. Esso è costituito da 124 ettari e 5 vialoni principali, all’interno dei quali si possono fare anche percorsi in bicicletta oppure fermarsi su uno dei tanti prati per fare un pic-nic.

Acquario

Lo storico Acquario di Napoli, risalente al 1874 e sito all’interno della Villa Comunale, è stato riaperto di recente dopo lavori di restauro nonché di ripristino e di ripopolamento delle vasche con le prime specie di organismi marini. Esso mette a disposizione dei visitatori guide scientifiche che illustrano i segreti dell’Aquarium e della biodiversità del Golfo di Napoli e del Mar Mediterraneo.

Città della Scienza

Concludiamo questa mini-rassegna con Città della Scienza. Sita a Bagnoli, essa è senza dubbio il luogo per antonomasia in cui divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo, offrendo per tutto l’anno tante attività per i più piccoli e per i ragazzi più grandi. Tra le tante attrattive di Città della Scienza, vere e proprie eccellenze sono Corporea (primo museo interattivo in Europa dedicato al corpo umano con laboratori, esperienze sensoriali e percorsi multimediali) e il Planetario 3D (il più grande d’Italia con spettacoli e proiezioni alla scoperta dell’Universo).