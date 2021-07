Napoli, controlli dei Carabinieri a Ponticelli: quattro denunciati

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno denunciato quattro persone nell’ambito dei controlli per le strade del quartiere Ponticelli.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere Ponticelli.

I Carabinieri – che durante il servizio a largo raggio hanno effettuato diverse perquisizioni nelle zone più “sensibili” – hanno identificato 71 persone e controllato 47 veicoli. Sono 14, invece, le persone sottoposte a misure alternative della libertà personale alle quali i Carabinieri hanno fatto “visita” per verificare la loro presenza in casa.

Durante il servizio, i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo 62enne; un 37enne che non è stato trovato nel domicilio di espiazione della misura cautelare a cui è sottoposto; un cittadino incensurato per furto di energia elettrica e un 59enne perché trovato in possesso di 1 coltello a serramanico lungo 19 centimetri. Segnalato alla prefettura – quale assuntore di sostanza stupefacente – un ragazzo perché trovato in possesso di modica quantità di hashish.

In un’area condominiale del complesso di edilizia popolare di via Arturo Toscanini i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 coltelli a serramanico lunghi rispettivamente 38 e 35 centimetri. 7 le contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente o mancata copertura assicurativa per un totale di poco più di 7mila euro.