Napoli, commerciante aggredito fa arrestare estorsori. La solidarietà di Aicast

La solidarietà di Liliana Langella (Aicast Napoli) al commerciante aggredito davanti all’asilo della figlia che ha fatto arrestare gli estorsori.

“Il coraggio di dire no all’estorsione e la forza di denunciare: sono le armi più potenti che i commercianti devono opporre alla criminalità che prova a imporre la sua forza nei confronti di chi lavora e produce in questa città – lo ha dichiarato Liliana Langella, presidente Aicast Napoli, in relazione all’arresto di due estorsori del clan Frizziero che avevano aggredito un commerciante davanti all’asilo frequentato dalla figlia e poi, a colpi di casco, nel suo esercizio commerciale -. Il gesto di enorme valore civile di un commerciante napoletano che ha permesso di fare arrestare i suoi estorsori da parte della Dda di Napoli, deve essere sottolineato e sostenuto. L’Aicast sarà sempre accanto a questi commercianti, li sosterrà con forza perché solo in questo modo si potrà dare un reale contributo alla lotta al racket”.