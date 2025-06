Napoli City Half Marathon, è boom di iscritti per il 2026

Più di 1.800 iscritti in poche ore a Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026. Il 75% sono stranieri.

A poche ore dall’apertura delle iscrizioni, la Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026 può già essere considerato un evento cult, al quale hanno già confermato la propria presenza oltre 1.800 runner di cui il 75 % stranieri, per la maggior parte da Gran Bretagna, Germania, Spagna, USA, Polonia e Francia. L‘altissima qualità organizzativa e l’impegno del team Napoli Running hanno generato la NapoliMania, una vera e propria corsa al pettorale che candida l’evento a poter diventare una delle mezze maratone più partecipate d’Europa.

Organizzata da Napoli Running, la gara si inserisce perfettamente nel contesto di un anno eccezionale per la città di Napoli designata Capitale Europea dello Sport 2026. Questo straordinario successo riflette il momento d’oro che la città sta vivendo sotto il profilo culturale, sportivo e turistico, attraendo visitatori e partecipanti da ogni angolo del mondo.

“Siamo entusiasti di questo incredibile riscontro – le parole di Carlo Capalbo – presidente di Napoli Running – Le migliaia di iscrizioni in un solo giorno non sono solo un numero, ma la dimostrazione tangibile del crescente appeal della Napoli City Half Marathon e del forte legame che la città ha con lo sport. Questo successo ci spinge a lavorare ancord più duramente per offrire una edizione indimenticabile nel 2026, anno in cui Napoli sarà il cuore pulsante dello sport europeo”.

Un primo risultato dal quale partire per proseguire nel segno della qualità che da sempre contraddistingue gli eventi targati Napoli Running il cui lavoro ha puntato e continua a mirare a diversi obiettivi, come generare importanti ricadute economiche sulla città, richiamando la presenza di diverse migliaia di atleti, 10mila al via per ogni edizione, che, insieme ai propri accompagnatori, contribuiscano ad un indotto importante. Accanto a questi, anche obiettivi di carattere tecnico, come stabilire il nuovo Record Europeo di mezza maratona, centrare una delle 5 migliori prestazioni al mondo nella disciplina e far diventare il percorso della Napoli City Half Marathon tra i più amati dai grandi atleti internazionali.

Napoli City Half Marathon, evento su un percorso ufficiale di 21,097 km misurato e certificato, si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 stelle Quality Race dalla European Athletichs, nonché del Gold Label Fidal.

Le premesse sono già stellari. L’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo i record italiani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26 di Yeman Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che al femminile, eguagliato dall’azzurra Sofuua Yaremchuk (Cs Esercito) con 1h08’27” nell’edizione 2024. L’evento, però, si prepara a diventare epocale grazie ad un parterre di atleti che tenterà la scalata ai primati maschile e femminile di mezza maratona anche nel 2026.

La Napoli City Half Marathon non è solo una occasione unica per vivere e scoprire le bellezze di una città in fermento, con un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi di Napoli. L’evento di preannuncia come uno degli appuntamenti clou del calendario sportivo del 2026, consolidando la posizione di Napoli come meta privilegiata del turismo sportivo internazionale. Dei 7.136 runners registrati nel 2025, infatti, oltre il 60% proviene dall’estero.