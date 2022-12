Il Napoli Christmas Village arriva al Centro Direzionale, l’inaugurazione martedì 13 dicembre

Il Napoli Christmas Village, che sarà inaugurato il 13 dicembre, animerà il Centro Direzionale di Napoli fino al 20 dicembre.

Sarà inaugurato martedì 13 dicembre, alle 17.00, e animerà il Centro Direzionale di Napoli fino al 20 dicembre, il Napoli Christmas Village, una delle tantissime iniziative sostenute e promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Al taglio del nastro, in piazza Salerno, interverrà l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato.

«Il programma natalizio è davvero inclusivo e si estende in tutti i quartieri della città, animando le municipalità e promuovendo eventi che mirano alla scoperta delle tradizioni più peculiari di Napoli – dichiara l’assessore Teresa Armato –. Il Centro Direzionale è una nostra scommessa. Come nel programma estivo di eventi “Vedi Napoli e poi Torni”, anche in questo calendario invernale abbiamo inserito l’area del Centro Direzionale come location di eventi. Qui sarà allestito il Napoli Christmas Village, tutto da vivere per cittadini e turisti di ogni età».

Una parata che farà il giro del quartiere aprirà la settimana di divertimento, durante la quale, in Piazza Salerno (centro Direzionale) i bambini potranno incontrare Babbo Natale e raccontargli i loro desideri, si divertiranno con elfi, laboratori di pasticceria e spettacoli e passeggeranno tra stand di cioccolata e tanti prodotti tipici del Natale. Mercoledì 14 dicembre le voci di un Coro Gospel riempiranno di magia il Centro Direzionale e ci sarà anche il Teatrino dei burattini di Antonio Mercurio, che replicherà sabato 17 e domenica 18 dicembre (Mercatini di Natale in Campania: quelli da visitare e le date).