Napoli Centro, cerca di rubare un’auto ma viene fermato dai Carabinieri: arrestato un 41enne

Cronaca di Napoli: un 41enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver cercato di rubare un’auto. Anche 2 denunce nei servizi ad alto impatto dei Carabinieri.

Aveva forzato le portiere di un’auto parcheggiata in Via dei Pellegrini, nel cuore della “Pignasecca” di Napoli. Ne stava racimolando il contenuto utile quando i carabinieri del nucleo operativo-pmz Centro lo hanno bloccato.

La segnalazione era arrivata al 112 grazie alla premura di alcuni passanti. In manette per furto aggravato Luigi Esposito, 41 anni e già noto alle forze dell’ordine. Sequestrata l’attrezzatura utilizzata per scassinare la vettura. Per Esposito i domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Anche quest’arresto nel bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nei quartieri del centro storico partenopeo. Denunciato un 26enne perché trovato in Piazza San Giovanni Maggiore in sella ad uno scooter con targa contraffatta e senza patente.

Una 19enne di Torre del Greco, invece, è stata denunciata per sostituzione di persona: durante un controllo in un locale nella zona universitaria ha mostrato il Green pass di un’altra persona. Il titolare di un locale nei dintorni della basilica di Santa Chiara è stato sanzionato perché non ha controllato il green pass ad un cliente.