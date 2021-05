Napoli, cantiere Galleria Vittoria: entro fine giugno riaprirà una corsia?

Galleria Vittoria: sprint per la possibile riapertura entro fine giugno di una corsia del tunnel di collegamento tra Via Acton e Piazza Vittoria.

Dopo che la Procura ha comunicato al Comune di Napoli il dissequestro temporaneo della Galleria Vittoria, è sprint per l’inizio dei lavori per la riapertura del tunnel che collega via Acton e Piazza Vittoria.

La Galleria Vittoria (strategica per il traffico cittadino) è chiusa dalla fine di settembre 2020, a seguito del crollo di un pannello del rivestimento. L’Amministrazione comunale ha finanziato un progetto di rifunzionalizzazione, con lo stanziamento di circa 600mila euro per l’esecuzione dei lavori, individuando anche la ditta esecutrice (che già si occupa della manutenzione stradale del Comune di Napoli).

Ora l’Amministrazione comunale sta programmando le attività ed in ottemperanza alle disposizioni sta dando corso alla redazione del progetto esecutivo e alla successiva stipula della convenzione con ANAS per la realizzazione dell’intervento.

Come riporta “Il Mattino”, Palazzo San Giacomo è al lavoro per accelerare il più possibile l’apertura di questo importantissimo cantiere e, quindi, della Galleria Vittoria al traffico.

L’obiettivo è il seguente: quello di rendere percorribile almeno una corsia entro fine giugno. Senza trascurare che tale traguardo snellirebbe il traffico in via Partenope, liberando nuovamente il Lungomare dalle auto.