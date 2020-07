Pallavolo: il consorzio casertano Progetto Giovani è in fase di programmazione in vista della prossima stagione (dopo lo stop forzato dall’emergenza Covid 19).

Per il consorzio casertano Progetto Giovani, la fase di programmazione della prossima stagione sportiva è iniziata con grande dinamicità e sull’onda di un forte entusiasmo corale.

L’annata 2019/2020, conclusasi bruscamente a causa della triste vicenda Covid-19, è stata, comunque, portatrice di messaggi più che incoraggianti sullo stato di salute del progetto sportivo. Vitalità, collaborazione e, soprattutto, successo sono i fattori che hanno caratterizzato il percorso sinora affrontato assieme.

“Tutte le squadre affiliate hanno raggiunto i traguardi prefissati – si legge in una nota diffusa a mezzo stampa a firma delle componenti del consorzio – e, se il mondo non si fosse fermato, probabilmente all’orizzonte ci sarebbero state nuove gioie, frutto dell’arduo lavoro di chi si è dedicato anima e corpo all’ottenimento dei risultati. La grande complicità del gruppo ha occupato un ruolo importantissimo nello svolgimento delle attività”.

È noto che per la stagione agonistica 2020/2021, le fila del consorzio si allargheranno, consentendo a nuove realtà di inserirsi. Numerose società hanno palesato il loro interesse concreto per un progetto che fa della serietà e dell’efficienza due punti cardine indiscutibili.

“Il consorzio si sta, sempre più, consolidando sul territorio, imponendosi come un’entità singola in cui gli interessi dei suoi componenti sono salvaguardati e tutelati – riporta il documento -. Lo sforzo comune conduce a successi condivisi da tutti i partecipanti. Non mancheranno novità importanti, rimanete connessi tramite la nostra pagina per essere informati. Insieme siamo più forti”.