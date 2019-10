Virtus Bava Pozzuoli: seconda vittoria esterna stagionale i puteolani, che hanno espugnato il parquet di Sant’Antimo per 75-72.

Seconda vittoria esterna stagionale per la Virtus Bava Pozzuoli che espugna il parquet di Sant’Antimo per 75-72. Un match equilibrato tra due formazioni che non si sono risparmiate. Finale al cardiopalma con i gialloblù che sono risultati più concreti e dove una tripla di Picarelli a 23″ dalla sirena regala il +2 che, poi, si concretizza con il successo. Ma è la difesa di Pozzuoli negli ultimi cinque minuti a risultare determinante.

E’ il 35′ quando Sergio realizza dal pitturato il 72-66. I flegrei piazzano il break di 9-0 che decide alla fine il match. Prima Savoldelli al 36′ realizza la tripla del 72-69, poi, dopo una serie di errori da ambo le parti al 39′ Gianluca Tredici mette al segno il canestro del 72-71. Secondi palpitanti con la bomba pesantissima di Picarelli del sorpasso e con Marchini che a 4″ dalla sirena fa 1 su 2 dalla lunetta.

Alla fine è festa gialloblù, che riscatta anche la bella prova a metà in casa contro Formia. Un’altra grande prestazione di squadra dove hanno giganteggiato la guardia Davide Marchini con 20 punti, con 3/3 da 2, 3/5 da 3, 5/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist e 28 di valutazione. Così come il play Nicola Savoldelli 20 punti, con 4/9 dal pitturato, 4/5 dal perimetro, 2 rimbalzi, 4 assist e 17 di valutazione. Sono stati loro due gli mvp dell’incontro.

La gara si apre con Sant’Antimo che si riesce a portare sull’8-2 dopo appena 2 minuti. Pozzuoli non ne fa una piega e con Marchini piazza un break di 8-0 (4′ 8-10). Il match prosegue in maniera molto equilibrata con i padroni di casa che si portano sul 27-22 al 10′. Nel secondo parziale i flegrei con Bordi vanno di nuovo avanti al 13′ (30-31), costringendo Sant’Antimo al time-out. Il match non ha grossi sussulti con le due compagini che attuano sorpassi e contro-sorpassi. Al 20′ i padroni di casa conducono per 45-44. Nel terzo parziale è una tripla di Marchini a riportare di nuovo avanti Pozzuoli (22′ 45-47). Sant’Antimo ha una reazione veemente e riesce a portarsi sul +10 (59-49 al 26′). I gialloblu non ne fanno una piega e mettono a segno un parziale di 9-3 che gli consente di chiudere al 30′ sul 62-58. Poi, nell’ultimo parziale è pieno equilibrio fino al 72-66 e al finale già descritto con il successo di Errico e compagni.

Geko PSA Sant’Antimo – Bava Virtus Pozzuoli 72-75

Geko PSA Sant’Antimo: Sergio 22 (4/7, 2/5), Provenzani 17 (7/8, 1/6), Carnovali 15 (3/7, 2/7), Gambarota 8 (1/2, 2/6), Matrone 8 (3/7, 0/1), Luongo 2 (1/1, 0/1), Izzo (0/1, 0/1), Puoti (0/1, 0/0), Abete, Zollo, Quaranta ne, Cecere ne, Cotena ne. All. Patrizio.

Bava Virtus Pozzuoli: Savoldelli 20 (4/9, 4/5), Marchini 20 (3/3, 3/5), Picarelli 8 (1/6, 2/7), Lurini 8 (1/2, 2/4), Tredici 6 (1/2, 1/4), Mehmedoviq 5 (2/4, 0/0), Tomasello 4 (0/6, 0/0), Bordi 4 (2/2, 0/1), Nacca, Errico ne, Mangiapia ne, Bullone ne. All. Gentile.

Arbitri: Spinelli e Roberti di Roma.

Note Tiri liberi: Sant’Antimo 13/19 -Pozzuoli 11/23. Rimbalzi: Sant’Antimo 29 (Matrone 10) – Pozzuoli 35 (Tomasello 7). Assist: Sant’Antimo 11 (Sergio, Provenzani, Carnovali, Matrone 2) – Pozzuoli 11 (Savoldelli 4).

