Virtus Bava Pozzuoli, parla coach Gentile: “Contro Cassino abbiamo mostrato di essere un gruppo determinato”.

Un successo di squadra quello ottenuto dalla Virtus Bava Pozzuoli contro l’esperta Virtus Cassino. I gialloblu hanno saputo tener testa alla compagine laziale e soprattutto hanno tenuto a bada la reazione degli ospiti nel momento topico del match. Quando il play Savoldelli ha realizzato la tripla nell’ultimo minuto e poco dopo il libero del +4 la vittoria è stata messa in cassaforte.

“Mi è piaciuto molto il primo quarto che abbiamo giocato – ha spiegato Mariano Gentile, coach della formazione puteolana -. Molto reattivi e determinati segno che avevamo preparato bene la partita. Era normale, poi, soffrire la reazione di Cassino, che non dimentichiamolo è retrocessa dalla serie A2 e presenta giocatori di categoria superiore. Non era facile per una formazione giovane come la nostra mantenere la calma e i nervi saldi. Devo fare i miei complimenti alla squadra anche se non siamo ancora al top della forma”.

Il gruppo ha ottenuto alla fine la vittoria ma tra essi c’è il giovane 19enne Lurini che ha piazzato tre triple consecutive che hanno permesso a Pozzuoli di non naufragare nel corso del match. “Niccolò ha dimostrato di essere un giocatore con gli attributi – continua Gentile -. Bravo a realizzare quelle tre bombe in un momento molto delicato della gara. Il nostro ripeto è un roster giovane, per cui, dobbiamo aspettarci momenti di discontinuità anche se il lavoro alla fine ci ripagherà sempre”.

Bene anche le prove della guardia Picarelli e dell’ala Gianluca Tredici con il play Savoldelli che ha retto bene in regia. “Sono giocatori su cui abbiamo puntato all’inizio della stagione rivoltando come un calzino tutta la squadra rispetto alla passata stagione – dice coach Gentile -. La società ripone grande fiducia in questo gruppo e siamo certi che ci potremo togliere molte soddisfazioni quest’anno”. Domenica prossima Errico e compagni saranno di scena in casa della Virtus Valmontone. “Da oggi inizieremo a preparare il match contro la formazione laziale”, conclude il tecnico puteolano.